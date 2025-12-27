レアル・マドリードのレジェンドである元ブラジル代表DFロベルト・カルロスは最高のチームメイトに元イングランド代表MFデイビッド・ベッカムを選んだという。英『METRO』が報じている。ロベルト・カルロスは元祖怪物ロナウドやジネディーヌ・ジダン、ルイス・フィーゴ、ラウール・ゴンサレスなどのスーパースターを揃え、「ロス・ギャラクティコス（銀河系軍団）」と称された時代のレアルに在籍し、さらにブラジル代表でもロナウ