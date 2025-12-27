◆第１４８回中山大障害・ＪＧ１（１２月２７日、中山競馬場・障害芝４１００メートル、良）暮れのジャンプレースの大一番は１０頭立てで争われ、１番人気のエコロデュエル（牡６歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）が、最後の直線でネビーイームとのデッドヒートの末、５馬身差で勝利。中山グランドＪに続く春秋のＪＧ１連覇を達成した。春秋Ｖは、１５年アップトゥデイト、１６、１７年オジュウチョウサンに続く延べ