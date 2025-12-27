[12.26 プレミアリーグ第18節](オールド トラフォード)※29:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 31 センネ・ラメンスDF 2 ディオゴ・ダロトDF 6 リサンドロ・マルティネスDF 23 ルーク・ショーDF 26 アイデン・ヘブンMF 7 メイソン・マウントMF 10 マテウス・クーニャMF 13 パトリック・ドルグMF 18 カゼミーロMF 25 マヌエル・ウガルテFW 30 ベンヤミン・シェシュコ控えGK 1 アルタイ・バユンドゥル