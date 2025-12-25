海底の堆積物や古代遺跡から、これまで見過ごされてきた宇宙の脅威の痕跡が次々と見つかっている。彗星などの天体が地球の地表付近で爆発する現象が隕石の衝突と比べても頻繁に発生しており、より広範囲に破壊をもたらす可能性があるというのだ。