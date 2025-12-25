時計の一大生産地・スイス。2024年の時計輸出額は約4兆8000億円に上るという。機械式時計の本場・スイスで活躍する2人の日本人を、“時計の沼”にハマり、約30本の時計を銀行の貸金庫に預けている朝日新聞編集委員 後藤洋平氏が取材した。【映像】1本1600万円以上の時計（複数カット）訪れたのは、スイス北西部の町、ル・ロックル。ここは時計産業都市として2009年にユネスコ世界遺産に登録された町。そんな機械式時計の本場で