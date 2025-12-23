【ワシントン共同】米内務省は22日、東海岸沿いで建設中の大規模な洋上風力発電事業5件を一時停止すると発表した。バイデン前政権時にリース契約が結ばれ、一部では部分的な稼働が始まっていたが、再生可能エネルギー政策を敵視するトランプ政権が覆した。バーガム内務長官は声明で、洋上風力発電の施設が米軍などのレーダーの誤作動を引き起こす可能性があると指摘し「国家安全保障上のリスクに対処するため」だと主張。人口