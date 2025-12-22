Image: Zettlab NASってただのストレージじゃないんだな。写真に動画に音楽にファイルに…と、保存したいものがどんどん増えていくデジタル大盛況な現代、それらのファイル管理場所もまた、課題となっていますよね。手軽なのはクラウドですけど、最近は自宅にNAS（ネットワークハードディスク）を導入してそこに突っ込む。というスタイルも人気です。クラウドと違ってNASは月額料金かかりま