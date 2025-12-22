Image: Zettlab

NASってただのストレージじゃないんだな。

写真に動画に音楽にファイルに…と、保存したいものがどんどん増えていくデジタル大盛況な現代、それらのファイル管理場所もまた、課題となっていますよね。

手軽なのはクラウドですけど、最近は自宅にNAS（ネットワークハードディスク）を導入してそこに突っ込む。というスタイルも人気です。クラウドと違ってNASは月額料金かかりませんし！

そのNASもさまざまな選択肢があり、最近は多機能化が進んでいます。そしてZettlabが発表し、Makuakeで先行予約が始まっている「Zettlab AI NAS」は特にすごそう。

なんとアプリ機能や、AIによるサポート。さらにはローカルLLMも動くっていうんだから、とんでもない！

PCライクなOSで直感的に動かせそう

Image: Zettlab

こちらが管理画面。そう、もはやPC。

「Zettlab AI NAS」は「ZETTOS」というOSで管理されていて、デスクトップはヴィジュアルはMacっぽい感じですねー。Macと同じように下部のDockから登録アプリを起動できたりと、だいぶ直感的に使えそうな気がしますね。

そしてアプリは専用のアプリストアから必要なものをインストールできるとのこと。このへんもMacやPCのお作法に近くてわかりやすい。

Image: Zettlab

クリエイターに向けたアプリ・機能が充実しているのもユニーク。

たとえば、「Creator Studio」アプリは、クリエイター向けの管理ツール。素材準備やToDoリストなど、作業のマネージャーみたいに活躍してくれます。他にも、動画に字幕を付けたりできる「Clip」などのアプリも無料で配布されているみたい。

これ、チームで動画制作しているようなケースだと、NAS1台に素材集めも進行管理も編集作業も全部突っ込めて、グループワークの主役になってくれる可能性もありますねー。

AIによる検索やアシスタント、ローカルLLMを使った質問・解答もサポート

Image: Zettlab

AIによるサポートが充実しているのも「Zettlab AI NAS」のウリ。

たとえば、AI検索機能では、NASに保存してある写真や動画からキーワードに沿った条件で、該当するファイルを見つけてくれます。たとえば「犬」とか「ご飯」とか、アバウトな指定でもOK。AIが対象を認識して提示してくれるのです。

Image: Zettlab

またAIが写真を自動でカテゴライズしてくれる機能も。自分でカテゴリを作ることもでき、例えば「オレンジ色」とか、もう印象でしかない色の指定でも、夕日の写真を見つけ出してくれたりもするんだとか。AI、柔軟だなぁ。

Image: Zettlab

最大の特徴が、LLM機能です。ナレッジQA（AIナレッジベース）という機能。これはいわゆるChatGPTみたいに、こちらの質問にAIが答えてくれる機能なのですが、なんとローカルで動いているそうな。つまりローカルLLM。

自分がアップしたデータを参照して、クラウドに頼らずにローカルAIから解答を貰えるのがメリット。外部サーバーで動くAIに大量に資料を読み込ませるには、時間も手間も（トークンも）必要ですが、自前のNASならその点気になりませんからねー。

たとえば、普段からファイル置き場として使っておけば、関連するファイルを参照して疑問に答えてくれるわけで、作業のアシスタントとして役立ってくれる…かも？

いやぁ〜、NASの進化すごいな！ もうただのファイル置き場じゃあないんだな！

Source: Zettlab