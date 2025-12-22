大塚明氏、ロッテでのコーチ時代はデータ分析の日々マリンスタジアムに“缶詰状態”でデータを分析した。ロッテでチーフ打撃コーチ兼走塁コーチを務めた大塚明氏は今オフ、32年間所属したチームを退団。入団後初めて球界を離れ、来年は外からプロ野球を見守る。ロッテ一筋だったプロ野球人生。コーチ時代は球場に1日15時間滞在することが日常茶飯事だった。本拠地で午後6時試合開始のナイターの日は、午前9時に球場入り。コー