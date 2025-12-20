元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）が20日、自身のファンクラブサイト内で結婚を発表した。その後、自身のインスタグラムも更新し、お相手が音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）であることも明かした。ファンクラブサイト内のメールで「この度、結婚しましたことを報告させて下さい」などと伝え、ファンへの感謝とともに「2026年もまた色々な変化や進化を重ねて、大事なものを大事にできるそんな