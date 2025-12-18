もうすぐクリスマスがやってきます。今年は平日ですが、せっかくなら食卓だけは特別に楽しみたいものですよね。そんな日に頼りたいのが、手軽なのにごちそう感のあるひと皿。共働き料理家のぐっち夫婦に、忙しい日でもさっとつくれて、食卓が華やぐ「チキンドリア」レシピを教えてもらいました。とろ〜りチーズとチキンライスの相性は抜群！今回は、見た目も映える「チキンライスドリア」をご紹介。鶏もも肉と野菜を炒めてケチャッ