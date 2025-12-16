12歳のタイ人少女が日本で性的サービスを強要されていた――。11月に報じられたニュースは多くの人に衝撃を与えたが、その背後には違法風俗ネットワークの存在があった。なぜ彼女らは日本にやってくるのか？実態に迫る。◆無垢なタイ人女性がわずか1万円で本番行為を……「イラッシャイマセ」インターホンを押すと、片言の日本語が返ってきた。薄暗い部屋に通されると、布団が一枚敷かれ、その横には下着姿のふくよかなタイ