西部謙司が考察サッカースターのセオリー第79回ニコ・オライリー日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。マンチェスター・シティの左サイドバックに、20歳のニコ・オライリーが定着しつつあります。ジェレミー・ドクへのサポート、ジョゼップ・グアルディオラのスタイルにフィットし