¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ûº£µ¨¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¸÷¤ë¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼ 20ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè79²ó¡¡¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢20ºÐ¤Î¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥·¥Æ¥£¤ÎÆÃÄ§¤òºÌ¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡CLÂè£¶Àá¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ò£²¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥í¥É¥ê¥´¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºCK¤«¤é¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤ÆÆ±ÅÀ¡££¸Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬PK¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¡£CL¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡¡photo by Getty Images
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤È¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥³¥ó¥Ó¤À¡£
¡¡º£µ¨Àä¹¥Ä´¤Î¥É¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤¬ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËMF¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤¬¤«¤ê¤Ç¥É¥¯¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥à¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤òÉõ¤¸¤ë¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ê¼é¤êÊý¤À¡£¤Ò¤È¤êÌÜ¤¬½Ä¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Õ¤¿¤êÌÜ¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿»þ¤â¤Õ¤¿¤êÌÜ¤¬ÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£±¦Íø¤¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖµÕÂ¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤äÄêÈÖ¤Î¼é¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¶·âÂ¦¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ïº¸SB¤Ë¤Ê¤ë¡£¼éÈ÷Â¦¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇØ¸å¤òÁö¤êÈ´¤±¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ø¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤ê¤ò°ú¤¤Ï¤¬¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¸åÊý¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Ï¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÌµÍý¤Ë»Å³Ý¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎSB¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁÀ¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¤Îº¸SB¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¶¹¾®£²ÂÐ£²¤Ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥àÇË¤ê¡Û
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤ØÁö¤ê¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥É¥¯¤Î¸åÊý»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷Â¦¤ÎÆóÈÖÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼éÈ÷Â¦¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¥É¥¯¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤·Å¨¿ØÂ¦¤ËÎ©¤Ä¡£ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ëDF¤Î¼Ð¤á¸å¤í¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤Î»þ¡¢¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¤³¤Î¥«¥Ð¡¼Ìò¤ÎÁê¼ê¤Î¤¹¤°Â¦¡¢¤ä¤äÇØÃæÂ¦¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î»ÅÊý¤ÏÈæ³ÓÅªÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¡¡ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤Æ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤À¤¬¡¢¤à¤·¤íÁê¼ê¤Õ¤¿¤ê¤Î½ÐÊý¼¡Âè¤ÇÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥É¥¯¤¬½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤È¤ß¤»¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Î¼éÈ÷¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¿ÊÆþ¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¼éÈ÷¼Ô¤ÎÇØ¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼êÁ°Â¦¤ËÎ©¤Á¡¢¥É¥¯¤¬½Ä¤Ø²ÃÂ®¤·¤¿ºÝ¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥¯¤ÈÁê¼ê¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç£²ÂÐ£²¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¯¤ÈDF¤ò£±ÂÐ£±¤Î´Ø·¸¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢µÕ¤Ë¥É¥¯¤Ë¤Õ¤¿¤ê°ú¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÊýË¡¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡¥·¥Æ¥£¤Ï¤¤¤Ä¤â¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥àÇË¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¶¹¾®£²ÂÐ£²¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡¡¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï£¸ºÐ¤«¤é¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£½ÀÆð¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È»ëÌî¤Î¹¤µ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ç¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¡¢17ºÐ¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥·¡¼¥ë¥É¡Êvs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£²¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Âè10Àá¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ïº¸SB¤À¡£
¡¡193Ñ¤Îº¸Íø¤¡£ËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏMF¤À¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DF¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼Â¼ÁÅª¤ËMF¤Î¥×¥ì¡¼¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Âè16Àá»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥±¤¬º¸SB¤È¤·¤Æ£·»î¹ç¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡á¥Ì¡¼¥ê¤¬£µ»î¹ç¡£15»î¹ç½Ð¾ì¤Î¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬º¸¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¢¥±¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Î·óÇ¤¡£¥¢¥¤¥È¡á¥Ì¡¼¥ê¤Ï¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤È»÷¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¼éÈ÷ÎÏ¤È¾å²¼Æ°¤È¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎSB¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤ÎÁª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°µ¤Î¥É¥¯¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤ÊÆ°¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Î»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤Î¸Ä¿Í¤Î¥Ò¥é¥á¥¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¤½¤ì¤ò¤è¤¯ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼þ°Ï¤Èóòó÷¤¬¤Ê¤¤¡£¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´°àú¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡20ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£¥É¥¯¤È¤Î´Ø·¸À¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡Ú¥Á¡¼¥à¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¸ú²Ì¡Û
¡¡¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤È¥É¥¯¤Î´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤È¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤Î´Ø·¸À¤âÌÌÇò¤¤¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥·¥§¥ë¥¡¢±¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤ÏÉÑÈË¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡£º¸¤Î¥É¥¯¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¤À¤¬¡¢±¦¤Î¥·¥§¥ë¥¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä´Ö¤Î¼è¤êÊý¤Ç¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¼éÈ÷»þ¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤Î¥«¥Ð¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î¹¤µ¤¬¥·¥§¥ë¥¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢º¸¤Î¥É¥¯¡õ¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¤Ï¿Í¤È¿Í¤Î¸ÄÀ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÁê¾è¸ú²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤È¸Ä¿ÍÀï½Ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ïº£µ¨¤Î¥·¥Æ¥£¤ÎÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤ë¡£
