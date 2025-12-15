NHK連続テレビ小説『あんぱん』のスピンオフ特集オーディオドラマ『さいごのうた』が、NHK-FMにて2026年1月3日22時から、NHKラジオ第1にて1月13日21時5分から放送されることが決定した。 参考：大森元貴、『あんぱん』経てさらなる進化“音楽への熱い想い”が芝居にもプラスに 本作は、2025年度前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』のスピンオフ企画。本編では描かれなかった、いせたくやの知られざる晩年を中心に描く