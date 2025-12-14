すっきりした暮らしを送るには、なるべくものを増やさないことが必須。家具だって同じです。ESSEonlineライターの佐藤望美さんも、「家具を買わずにすませるため可動棚を設置した」と言います。実際に設置した場所や使い方について、詳しく聞きました。家づくりで「可動棚の棚柱」を設置小学生2人を子育て中の筆者。約2年前に建売住宅から注文住宅に住み替えました。延床面積は86.94平米（約26坪）です。【間取り図】2年前に住み替