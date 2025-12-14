【その他の画像・動画等を元記事で観る】 妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜21時～）がオールアップを迎えた。 ■妻夫木聡、目黒蓮が暖かな夕陽に包まれ撮了 佐藤浩市らに続き、妻夫木聡、目黒蓮が暖かな夕陽に包まれ撮了し、松本若菜、安藤政信、津田健次郎ら全キャストがオールアップを迎えた。 主人公・栗須栄治を演じた妻夫木は「正直まだ撮影が終わった