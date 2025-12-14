ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』がオールアップ！「お芝居という面で自分なりに新たなものを見つけ出すことができた」（目黒蓮）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜21時～）がオールアップを迎えた。

■妻夫木聡、目黒蓮が暖かな夕陽に包まれ撮了

佐藤浩市らに続き、妻夫木聡、目黒蓮が暖かな夕陽に包まれ撮了し、松本若菜、安藤政信、津田健次郎ら全キャストがオールアップを迎えた。

主人公・栗須栄治を演じた妻夫木は「正直まだ撮影が終わったという実感が全然湧きません」と涙で言葉を詰まらせながら、「キャストやスタッフの皆さん1人1人の愛が本当にビシビシ伝わってきて、1日でも多く現場に行って皆さんと芝居をしていたかったです」とクランクアップが名残惜しい想いを言葉にした。

そして、山王耕造の想いを背負い栗須と二人三脚で有馬の頂点を目指す相続馬限定馬主・中条耕一を演じた目黒は「お芝居という面で自分なりに新たなものを見つけ出すことができ、継承を受けることができた現場でした」と達成感のある表情でコメントした。

さらに、キャスト陣のなかで最後のオールアップとなった妻夫木と目黒の撮影が終了した瞬間、ふたりには内緒で現場に駆け付けていた佐藤浩市と松本若菜がサプライズ登場。こうして、過酷な撮影を共に駆け抜けたキャスト、スタッフ全員が涙と笑顔のフィナーレを迎え、約3ヵ月半に及ぶ撮影は幕を閉じた。

『ザ・ロイヤルファミリー』最終回は12月14日21時から放送。TBSオフィシャルYouTubeチャンネル『YouTuboo』では、妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜による3ショット座談会動画が公開中だ。

(c)TBSスパークル／TBS

■最終話あらすじ

ロイヤルファミリーは、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げた。

だが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見続けた“有馬記念の舞台”に立つためには、重賞レースでの勝利という、険しく厳しい条件が立ちはだかる。

その一方で、展之（中川大志）のソーパーフェクトが圧倒的な快進撃を続けていた。クラシック三冠を制し、まさに“時代の覇者”として、有馬記念の最有力候補に名乗りを上げていた。

それぞれの想いを胸にチームロイヤルは決起集会を開き、結束を確かめ合う。その場で耕一は静かに、しかし揺るぎない覚悟を口にする…。

耕造（佐藤浩市）と出会い、GI制覇を夢見て歩み始めた栗須。

数え切れぬ挫折の先に、ついに運命の扉が開く！

■番組情報

TBS 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』最終回

12/14（日）21:00～22:09 ※15分拡大

■関連リンク

『ザ・ロイヤルファミリー』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/RoyalFamily_tbs/

■【画像】オールアップ写真

上段左から：安藤政信、松本若菜、津田健次郎

下段左から：秋山寛貴（ハナコ）・長内映里香、木場勝己、市原匠悟