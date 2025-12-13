12·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ê1¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ·è¾¡Àï¡£ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë0ÂÐ£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢£Ê£±¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èá´êÃ£À®¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¤Ä¡¢¾¡¤Á¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Î¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é²Ì´º¤ËÁê¼ê¥¨¥ê¥¢¤Ø¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÀéÍÕ¤â±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¥´ー¥ë¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï·üÌ¿¤Î¼éÈ÷¤Ç¤³¤ì¤òËÉ¤®¡¢0ÂÐ0¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸åÈ¾¡¢¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¥È¥Ëー¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½