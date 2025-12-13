¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¡á²£ËÙÍµÌé¡Û±Ñ¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡Ê£·£·¡Ë¤Ï£±£²ÆüÊü±Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó±éÀâ¤Ç¡¢ºòÇ¯£²·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¼«¿È¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤¬¤ó¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤Ç¤­¤¿¤ª¤«¤²¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£±éÀâ¤Ï£±£±·î²¼½Ü¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÎÉ¬Í×À­¤òÁÊ¤¨¤ë¹ñÆâ¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ²¦¤Ï¡¢±éÀâ¤Ç¼«¿È¤Î¤¬¤ó¼£