スターバックスコーヒージャパンは12月12日、全国の店舗で「ジョイフルメドレー苺ミルクティー」を新発売した。価格はテイクアウト609円、店内620円(各税込)。商品はなくなり次第終了となる。〈3層仕立てのミルクティー〉「ジョイフルメドレー苺ミルクティー」は、スターバックスで冬定番のティー「ジョイフルメドレー」を使った新作の冷たいドリンク。カップの底に苺果肉を入れ、ミルク、ジョイフルメドレーティーベースを注ぎ、3