【スタバ】新登場の苺ミルクティー、苺果肉×ミルク×ジョイフルメドレーティーの3層仕立て

スターバックスコーヒージャパンは12月12日、全国の店舗で「ジョイフルメドレー苺ミルクティー」を新発売した。

価格はテイクアウト609円、店内620円(各税込)。商品はなくなり次第終了となる。

〈3層仕立てのミルクティー〉

「ジョイフルメドレー苺ミルクティー」は、スターバックスで冬定番のティー「ジョイフルメドレー」を使った新作の冷たいドリンク。カップの底に苺果肉を入れ、ミルク、ジョイフルメドレーティーベースを注ぎ、3層に仕立てている。ごろっとした苺の果肉と、ティーの華やかな香りを楽しめるのが特徴。全体をよく混ぜてから飲むのがおすすめだという。サイズ展開は「Tall」のみ。

スターバックスコーヒー「ジョイフルメドレー苺ミルクティー」

「ジョイフルメドレー」は、3種の茶葉(ブラックティー･ウーロン茶･ジャスミンティー)をブレンドし、アプリコットの華やかな香りを加えている。今年は、ミラベル(西洋スモモ)などの風味を加えるリニューアルを行い、奥深く豊かな味わいも楽しめるという。「ジョイフルメドレー」の店内飲食の価格は、Tall 500円、Grande 545円、Venti 590円(各税込)。

「ジョイフルメドレー」

〈「スモア チョコレート」のフラペチーノとラテも販売中〉

なお、スターバックスでは「スモア チョコレート フラペチーノ」「スモア チョコレート ラテ」も販売している。焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べるスイーツ「スモア」をイメージしたドリンク。チョコレートソースやマシュマロ、全粒粉入りのクランチを使用している。

◆スモア チョコレート フラペチーノ(Tallサイズのみ)

価格はテイクアウト678円、店内690円(各税込)。

◆スモア チョコレート ラテ(ホット)

テイクアウトの価格は、Short 570円、Tall 609円、Grande 653円、Venti 697円。店内飲食の価格は、Short 580円、Tall 620円、Grande 665円、Venti 710円(各税込)。

「スモア チョコレート ラテ(ホット)」「スモア チョコレート フラペチーノ」