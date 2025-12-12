日本のイングランド戦…韓国代表の現状に嘆き来年6月に行われるサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を前に、日本代表の素早い動きに韓国から「うらやましい」との声が相次いでいる。来年3月31日（日本時間4月1日）に、イングランドと敵地で国際親善試合を組んだことについてだ。日本サッカー協会は10日、サッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦すると発表。森安一監督も「世界でもトップクラスの