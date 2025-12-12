１１月２２日の京都３Ｒで落馬し、左肩と左手首と左足親指の骨折で現在、休養している浜中俊騎手＝栗東・フリー＝が１月中旬の復帰を目指していることが１２月１２日、分かった。この日、現役引退が決まったメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父パイロ）の退厩に立ち会うため訪れた栗東トレセンで現況を報告。１１月２５日に手首と肩の手術を行い、１０日間の入院後、現在は可動域を広げたり、筋トレなどのリハビ