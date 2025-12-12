「ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル」の公式Xアカウントは12月11日、投稿を更新。新キャラクター「生ミイラ」を公開しました。（サムネイル画像出典：ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル公式Xより） All About

吹き出してしもた…ロバート秋山が新キャラ「生ミイラ」に変身

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ロバート秋山竜次が最新鋭のクリエイターを紹介するYouTubeチャンネル
  • 11日に投稿した新キャラ「生ミイラ」の動画が話題になっている
  • ファンからは「笑い止まらん」「天才の所業」などの声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

  • 末永光、鍋田大成、阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、野田開仁、渡邉大我（C）モデルプレス
    STARTOジュニア、舞台で“少年隊”完全再現「滝沢歌舞伎」「少年たち」蘇る記憶…グローブ座から27人の新スター誕生【ジュニア Showcase 2025新星-SHINSEI-】 2025年12月10日 4時0分
  • 伊藤英明（C）DMM TV
    伊藤英明「東京コミコン」登壇で喜び「夢が叶いました」号外配布で観客殺到・作品の反響も明かす 2025年12月8日 19時21分
  • 「アイカツアカデミー！」の新人アイドルが、レジェンドアイドルとコラボ！スペシャルアイドルコラボレーション第４弾は、「アイカツスターズ！」“虹野ゆめ“に決定！
    「アイカツアカデミー！」の新人アイドルが、レジェンドアイドルとコラボ！スペシャルアイドルコラボレーション第４弾は、「アイカツスターズ！」“虹野ゆめ“に決定！ 2025年12月8日 12時0分
  • アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！』公開1週間でさらにパワーアップ！豪華キャストのコメント動画も解禁
    アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！』公開1週間でさらにパワーアップ！豪華キャストのコメント動画も解禁 2025年12月5日 15時0分
  • スポニチ
    中田翔氏　撮影された動画「すぐもらいました」　巨人時代に経験した「最高の時間」とは 2025年12月5日 16時48分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 水原受刑者の妻「聴力を失った」
    2. 2. 流行語 過労死遺族らが抗議の声
    3. 3. 日テレ、新疑惑浮上で騒動拡大
    4. 4. 弟は闘病…7歳兄がサンタに手紙
    5. 5. 男児見るとわくわく 塾講師逮捕
    6. 6. 松本人志巡る訴訟「完全勝利」
    7. 7. テレ朝転落死 撮影中だったか
    8. 8. 張本 中国語で「ごあいさつ」
    9. 9. 「平和壊す」日本で目を疑う光景
    10. 10. 子宮全摘から復帰 暴言に絶句
    1. 11. 猟銃誤射 クマハンターを提訴へ
    2. 12. 高校に「包丁女」釈放され入院か
    3. 13. 小川氏 あまりに非常識な過去
    4. 14. 不倫報道の女優を「4年出禁」に
    5. 15. 愛子さま愛用 文房具が爆売れか
    6. 16. 麻生氏 石破政権は「どよーん」
    7. 17. ガラガラ…焼肉ライク閉店続出か
    8. 18. ガイナックス 42年弱の歴史に幕
    9. 19. 三木谷氏「金融増税はやめて」
    10. 20. 「空室税」国民民主が法案を提出
    1. 1. 男児見るとわくわく 塾講師逮捕
    2. 2. テレ朝転落死 撮影中だったか
    3. 3. 猟銃誤射 クマハンターを提訴へ
    4. 4. 愛子さま愛用 文房具が爆売れか
    5. 5. 高校に「包丁女」釈放され入院か
    6. 6. 小川氏 あまりに非常識な過去
    7. 7. ガラガラ…焼肉ライク閉店続出か
    8. 8. 無理やりキス 不適切行為が発覚
    9. 9. 高齢者の車 スーパー店内を走行
    10. 10. 商品PRポスターに生成AIを→謝罪
    1. 11. 転落し死亡…テレ朝がコメント
    2. 12. アイヌ戸籍簿、ヤフオクに出品か
    3. 13. ミセスのライブで出産騒動 物議
    4. 14. 比内地鶏約300羽が死んでいるのが見つかる　クマに驚いて圧死したか　付近では飼いイヌの被害も　秋田・大館市
    5. 15. 出勤時間が早すぎ→女性解雇、西
    6. 16. 一律の給食無償化 知事らが反発
    7. 17. 過去5年SNS履歴の開示案示す 米
    8. 18. 「400円くらい」トマトショック
    9. 19. 地鶏300羽死ぬ クマに驚き圧死か
    10. 20. 空気注入し殺害? 落ち着いていた
    1. 1. 流行語 過労死遺族らが抗議の声
    2. 2. 「空室税」国民民主が法案を提出
    3. 3. 麻生氏 石破政権は「どよーん」
    4. 4. リクルートでサクラ行為? 波紋
    5. 5. 伊藤詩織さん「目撃者」への思い
    6. 6. 高市首相は約341万円　国家公務員に冬のボーナス支給　一般職の平均約70万2200円
    7. 7. 集団万引き 日本でも処罰される?
    8. 8. 台湾巡る首相答弁 その場で判断?
    9. 9. 「おこめ券」JA救済したいだけ?
    10. 10. 説明が二転三転 官房長官が謝罪
    1. 11. 「前任の農水大臣」に再び脚光
    2. 12. 博報堂黒字 電通は3期赤字のワケ
    3. 13. 喫緊だ 巨大施設「成れの果て」
    4. 14. おこめ券に続き「やってる感」
    5. 15. 「皇居財布」が人気→転売も横行
    6. 16. 母死亡 発見するもそのまま出勤
    7. 17. ズボン下ろし下半身丸出しで絶命
    8. 18. 庭に2人の白骨 両親と連絡取れず
    9. 19. 自分の「便」が世界の⼈々の健康に役⽴つ！？ ″腸活″をリードする「マイクロバイオーム」とは――韓国の壮大ラボに潜入
    10. 20. 議員が超人気作を「醜悪」と批判
    1. 1. 「平和壊す」日本で目を疑う光景
    2. 2. プーチン氏の前で公然と政権批判
    3. 3. 鬼滅映画「鬼滅の刃」中国で終了
    4. 4. 世界で最も強い国ランク2025
    5. 5. 中国紙「日本の嘘を打ち破った」
    6. 6. 日本製鉄の損害賠償が確定 韓国
    7. 7. 中国の「台湾地位」巡り反論
    8. 8. 事務所や車を家宅捜索、携帯電話を押収…『江南スタイル』の歌手PSYに対する捜査の強度が高まる
    9. 9. BTSにキスした日本人 来年裁判か
    10. 10. 地政学上の駆け引きで存在感を見せる中国のパンダ外交―仏メディア
    1. 11. 韓国競泳女子選手 意外な美貌
    2. 12. 駐日米国大使の投稿 外務省感謝
    3. 13. 日本が中国に注視する経済損失
    4. 14. ネシアのビル火災 会社社長逮捕
    5. 15. 今年の大賞はゴリラのダンス、カエルやキツネのユニークな姿も　コメディー野生動物写真賞
    6. 16. 恋人を冷蔵庫に…無期懲役 韓
    7. 17. タイとカンボジア 60万人が避難
    8. 18. 生後21カ月で100m泳ぎ切る 話題
    9. 19. 不倫バレ 10階窓から女性逃げる
    10. 20. 照射問題 中国が日本を非難
    1. 1. 三木谷氏「金融増税はやめて」
    2. 2. dカード 来年から還元率半減も
    3. 3. 米オープンAIに約1550億円を出資
    4. 4. 竹中氏 岡田氏は外交センス欠如
    5. 5. 日本の年金制度「恵まれている」
    6. 6. チャットGPTの新AIモデルを発表
    7. 7. 米国内で広がる「チップ疲れ」
    8. 8. 堀江氏「幼い日の食卓」語る
    9. 9. ガソリン税の暫定税率廃止へ
    10. 10. 年収1000万円超社員が多い業種
    1. 11. なぜ? 新神戸駅直結も空室70%　
    2. 12. 感じのいい人が「寒い」に最強
    3. 13. 親のアパート 売却したらいくら?
    4. 14. 年間所得6億円超の富裕層を増税
    5. 15. 「今年の人」にAI関連のトップ
    6. 16. 税務調査 確率は「142人に1人」
    7. 17. 管理職にしてはいけない人の特徴
    8. 18. サクラクレパス 生成AIで制作
    9. 19. グリコ 約600万個を自主回収へ
    10. 20. 年末調整で戻ってくる税金の差
    1. 1. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
    2. 2. 楽天が一部の商品を試験的に販売
    3. 3. OpenAIやAnthropicなどがAI業界団体「Agentic AI Foundation」設立。その目的は？
    4. 4. iPadのウインドウ操作の要！「Split View」と「Slide Over」をマスターしよう - iPadパソコン化講座
    5. 5. SEVENTEEN・スングァンがスキンケアのこだわりを語る　アンバサダーを務めるスキンケアブランドのイベントに登場
    6. 6. 70年代レトロをうすーく表現。シチズンが提案する大人のミニマル時計
    7. 7. LinuxカーネルへのRust導入は定着したとの合意、「実験的」タグを外すことが決定
    8. 8. 立体クッションで快適！デスクワークの疲れを軽減する肉厚クッションチェア
    9. 9. OpenAIが「GPT-5.2」発表、Gemini急伸で“コードレッド”発動下の最新AIモデル
    10. 10. スーパーカーの名門「ブガッティ」は、倒産を経てこうして華麗に復活した
    1. 11. 今週の秋葉原情報 - 大容量8TBのコンシューマ向けSSDが登場、ドスパラ秋葉原別館は移転統合へ
    2. 12. 手首をひねる動作はもう不要。人間工学に基づいたスマートウォッチ専用バンド【ErgonBand】
    3. 13. サンリオグッズ 12月4日から受付
    4. 14. ChatGPT上でPhotoshopが無料で使える、アドビとOpenAIが提携
    5. 15. ソフトバンク、自律型AIエージェント基盤「AGENTIC STAR」提供開始　SaaSで業務自動化
    6. 16. 6000年前、ブルガリアでライオンに噛まれながら生き延びた男がいた
    7. 17. Sapphire Rapids Update - HotChipsで公開された次世代Xeon SPの新情報
    8. 18. Gemini 3 OpenAIで非常事態宣言
    9. 19. 早朝の眠気に効くメガネ。光で体内時計をハックする方法
    10. 20. マルイシティ横浜で「ちいかわらんど」オープン、オフィシャルショップ10店舗目
    1. 1. 張本 中国語で「ごあいさつ」
    2. 2. 【MLB】ダルビッシュの息子・ショウエイ　カリフォルニア大学野球部に入団　高校デビュー戦では父が観戦も「ピッチング自体は良かった」
    3. 3. 張本を襲う暴言 水谷隼氏が怒り
    4. 4. 「売れば億です」中田翔氏が告白
    5. 5. 張本智和 今回は応援が多かった
    6. 6. 由伸に新称号 大谷に続く快挙
    7. 7. 平野佳寿 1億1000万円減俸で契約
    8. 8. ダルの息子 米名門大の野球部に
    9. 9. もう? なぜ広島「補強終了」か
    10. 10. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
    1. 11. 八村塁が告白 7790万円の使い道
    2. 12. 和田&藤岡 JRA調教師試験合格
    3. 13. 阿部監督にヤジ 巨人の異常事態
    4. 14. 元阪神のスアレス 70億円で契約
    5. 15. ゴルファーに…ハーランド告白
    6. 16. ド軍 大谷翔平の種まき係放出も
    7. 17. F1 角田裕毅がマルコ氏を追随?
    8. 18. 異例 Jリーグ表彰式で8人が欠席
    9. 19. 長野久義氏「7」の後継者を指名
    10. 20. ニッポン放送 WBC実況生中継決定
    1. 1. 水原受刑者の妻「聴力を失った」
    2. 2. 日テレ、新疑惑浮上で騒動拡大
    3. 3. 松本人志巡る訴訟「完全勝利」
    4. 4. 不倫報道の女優を「4年出禁」に
    5. 5. 資産激増 ひろゆき氏が語る現状
    6. 6. 室井佑月 議員の夫に不満爆発
    7. 7. 小泉氏の自衛隊リスペクト→絶賛
    8. 8. 妻夫木 賞金100万の使い道に反響
    9. 9. ゆたぼん「悲しい人」から振込み
    10. 10. 第1子妊娠の藤田ニコル　芸能界から祝福の声　梅沢富美男「初孫だ〜」　古畑星夏「おめでとう」
    1. 11. なんで初日だけ? 不可解な中止
    2. 12. 今のはダメ 法相答弁にダメ出し
    3. 13. Cocomiの授かり婚 静香が危惧か
    4. 14. 視界が…ゆたぼんの体調に異変
    5. 15. 粗品「THE W」をバッサリ評価
    6. 16. FNS歌謡祭の目黒蓮に心配相次ぐ
    7. 17. 「手を挙げるな」連呼して話題に
    8. 18. ケンコバ 閉店の事実にショック
    9. 19. 沖縄移住から3年 上原多香子の今
    10. 20. 「戸隠channel」更新されていた
    1. 1. 弟は闘病…7歳兄がサンタに手紙
    2. 2. ユニクロの「キッズアウター」を大人が着るのがトレンドに、流行のワケは？
    3. 3. 77歳女性 亡き娘と成仏したい
    4. 4. 「一味違う」米粉スイーツの魅力
    5. 5. 子にとってトラウマレベルの再婚
    6. 6. やっと買えた seriaの毛無ほうき
    7. 7. 「無料の水」頼む男性の本音
    8. 8. パパはどこ? 子ども傷つくNG回答
    9. 9. セブン 焼き立てパンヒットする?
    10. 10. 流行とズレて見える大人ヘア
    1. 11. 手軽な「ワークマン」のバッグ
    2. 12. 恋人へのLINEが既読34に 大反響
    3. 13. ユニクロで冬コーデ 工夫ある4選
    4. 14. 「怖かったら一杯無料」の漫画
    5. 15. ニコアンド「冬の定番商品」登場
    6. 16. 父が認知症に 赤裸々な漫画話題
    7. 17. 「ピンクパンサー」の限定モデル
    8. 18. 「眼目」はなんて読む？「さ」から始まります！
    9. 19. 「Quality Wear」人気の理由
    10. 20. 「和多田」はなんて読む？佐賀県民なら楽勝…！？