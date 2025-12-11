11日の衆院予算委員会において、黄川田仁志国務大臣の答弁に激しいヤジが起こり、高市早苗総理がフォローに回る事態となった。【映像】黄川田氏に大音量ヤジ→代打・高市総理の瞬間（実際の様子）立憲民主党の井坂信彦議員は「政府は、自治体経由で物価高対策を行う重点支援地方交付金の内4000億円を食料品の物価高対策に使う特別加算枠としています。ただ、これは本当に食料品に使われるのか、何に使っていいのか、大臣の答弁