J２の北海道コンサドーレ札幌は12月11日、2026シーズンより監督として川井健太氏の就任が決定したことを発表した。愛媛県宇和島市出身の44歳。これまで愛媛FCやサガン鳥栖の監督などを歴任。新指揮官はクラブの公式サイトを通じて、次のようにコメントした。「北海道コンサドーレ札幌に関わるすべての皆さまへ。このたび監督に就任いたしました、川井健太です。チームの舵取りを任せていただいたことを大変光栄に感じており、