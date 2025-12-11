川井健太の「私に課された大切な使命」。J２札幌の新監督に就任「這いつくばってでも前に進む覚悟で臨みます」
J２の北海道コンサドーレ札幌は12月11日、2026シーズンより監督として川井健太氏の就任が決定したことを発表した。
愛媛県宇和島市出身の44歳。これまで愛媛FCやサガン鳥栖の監督などを歴任。新指揮官はクラブの公式サイトを通じて、次のようにコメントした。
「北海道コンサドーレ札幌に関わるすべての皆さまへ。このたび監督に就任いたしました、川井健太です。チームの舵取りを任せていただいたことを大変光栄に感じており、その責任を強く自覚しております。目的地へ必ず到達できるよう、這いつくばってでも前に進む覚悟で臨みます。また、北海道という唯一無二の素晴らしい土地と文化の中で、コンサドーレをより広く、より深く根付かせていくことも、私に課された大切な使命だと認識しております」
強い決意で、新たな戦いに意欲を燃やす。
「言葉を美しく並べることはいくらでもできますが、私たちの価値は、スタジアムで皆さまに何をお示しできるかに尽きます。パートナー企業の皆さま、ファン・サポーターの皆さま、どうかお力をお貸しください。私たちは勇敢に戦い、皆さまの期待に応えられるよう全力を尽くします」
そして「皆さまがコンサドーレの一員であることを誇りに思っていただけるチームをつくってまいります」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
愛媛県宇和島市出身の44歳。これまで愛媛FCやサガン鳥栖の監督などを歴任。新指揮官はクラブの公式サイトを通じて、次のようにコメントした。
「北海道コンサドーレ札幌に関わるすべての皆さまへ。このたび監督に就任いたしました、川井健太です。チームの舵取りを任せていただいたことを大変光栄に感じており、その責任を強く自覚しております。目的地へ必ず到達できるよう、這いつくばってでも前に進む覚悟で臨みます。また、北海道という唯一無二の素晴らしい土地と文化の中で、コンサドーレをより広く、より深く根付かせていくことも、私に課された大切な使命だと認識しております」
強い決意で、新たな戦いに意欲を燃やす。
そして「皆さまがコンサドーレの一員であることを誇りに思っていただけるチームをつくってまいります」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集