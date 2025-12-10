メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市で2008年に女子高校生が殺害された未解決の強盗殺人事件について警察が情報提供を呼びかけました。 2008年5月、豊田市生駒町で当時高校1年生だった清水愛美さん（当時15歳）が下校途中に殺害され通学用のバッグが奪われました。 未解決のまま17年が経過する中、有力な情報の提供者に上限300万円が支払われる「捜査特別報奨金制度」の対象期間が10日からさらに1年間延長されま