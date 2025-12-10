調理師を目指す高校生による卒業制作展が、10日、大分市の高校で開かれました。 【写真を見る】調理師を目指す高校生が卒業制作展楊志館高校で30人がオリジナル料理披露大分 大分市の楊志館高校では調理師コースの3年生が、毎年卒業制作として和食や洋食のコース料理を披露しています。テーマは自由で、生徒30人はこの日のために夏からオリジナルのメニューやレシピ、食材選びなどを考えてきました