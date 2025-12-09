高市首相が「台湾有事は日本の存立危機事態となり得る」との見解を示して以来、日中関係の冷え込みが顕著となっている。日本国内においても、台湾海峡情勢に対する懸念は強まっており、これに連動して中国側の対日姿勢も硬化しているように見える。一見すると、かつてないほど緊張感が高まっているかに見える日中関係だが、中国側の対応策を冷静に分析すると、その内実には抑制的な姿勢が透けて見える。中国の“抑制的”対応中国側