猫は、男性に対してより騒がしくなる傾向があるという。トルコのアンカラ大学の研究によると、31匹の猫の飼い主が帰宅した際の様子を、胸に取り付けたカメラで調査したところ、平均して猫は最初の100秒間で男性の飼い主に対して4.3回の鳴き声を発した一方、女性の飼い主に対してはわずか1.8回に留まった。 【写真】愛猫家が歓喜！「食べられる猫の抜け毛」SNSに反響続々、見事に再現 猫が男性に対し自分に目を向けてもらおう