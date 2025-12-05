来季が5年9000万ドル（約139億5600万円）契約の4年目残り2年で、評価をひっくり返せるか。レッドソックスの吉田正尚外野手は米挑戦3年目のシーズン、NPB時代も含めて自己ワーストとなる55試合の出場でわずか4本塁打に終わった。来季が5年9000万ドル（約139億5600万円）契約の4年目となる中、米メディアは「来季のワースト契約トップ10」に吉田を選出した。32歳の吉田は今季右肩の不調から出遅れ、初出場は7月となった。9月は月