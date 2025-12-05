Image: Raymond Wong / Gizmodo US ガジェットにおける正義と悪。サイズや重さ、機能と値段など、目的と使用状況に応じて、仕様は正義にも悪にもなります。絶対的な正義はバッテリー持ちの良さくらいでしょうか。では、昨今盛り上がる携帯PCゲーム機はどうでしょう？Abxylute（アブソルート）の新モデル「Abxylute 3D One」の特徴は2つ。1つは裸眼でも立体視が楽しめること。そしてもう1つは