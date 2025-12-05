Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ガジェットにおける正義と悪。サイズや重さ、機能と値段など、目的と使用状況に応じて、仕様は正義にも悪にもなります。

絶対的な正義はバッテリー持ちの良さくらいでしょうか。では、昨今盛り上がる携帯PCゲーム機はどうでしょう？

Abxylute（アブソルート）の新モデル「Abxylute 3D One」の特徴は2つ。1つは裸眼でも立体視が楽しめること。そしてもう1つは11インチという大きめのディスプレイです。

3DSの再来？ 裸眼で立体視ができる携帯ゲーム型PC

米Gizmodo編集部がレビューしました。

消費者向け製品のテックライターをしていると、自分が推しまくったけどいまいちヒットしなかった製品というものに出会うことがあります。僕の場合は、裸眼で立体視体験ができる3Dスクリーン。個人的にめっちゃ好きなのに、どうも世界には普及しない、定着しないアイテムです。Abxylute 3D Oneのレビュー記事、もちろん僕が迷いなく手を挙げました。

今回レビュー端末としてお借りしたのは、Abxyluteのレビューユニット。つまり、販売用の実機とは多少異なる、生産前の開発機です。

Abxylute 3D Oneを一言でいうと、思いついた機能を全部入れてみたという印象。入れるだけ入れたら1つくらいいいところあるんじゃない？というね。

重さ2.45ポンド=1キロ超えの端末には、11インチという巨大スクリーンとSwtich 2のような着脱式のコントローラー、それにSurface Pro 12のようなキーボードまで付いてきます。MSI Claw 8にも使用されているIntel（インテル）のモバイルチップ採用でパフォーマンスもいい。その上、立体視のスクリーン。

ね、詰め込みまくってるでしょ？ ただ詰め込まれたものがすべて理想通りに動くとは限らない。先に言ってしまうと、最大の個性である3D、これどんなゲームでも3D効果は得られるものの、その3Dがプレイには生きてこないんです…。

現在、Kickstarterでプロジェクト進行中の3D One、すでに目標金額は優に突破。アーリーバード枠では1,500ドル（約22万円）。3Dディスプレイ好きとしては大ヒットしてほしいと願ってはいます。

が、3D Oneが僕のお出かけ用ゲーム機の定番になるかと言われたら…ならないです。だって、3D好き以前に画面がめちゃくちゃデカいんですもん。いつものリュックにはノートPCなどが入っていて、ここにこれ入れたらもう何も入りませんから。

大きいことが常に正義ではない

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

最初に3D Oneを見かけたのは、今年のCES。Intelのデモルームにありました。デモルームで説明されたのは、IntelとTencent（テンセント）で3Dディスプレイゲーム機に取り組んでいるという話だけでした。が、蓋を開けてみればなるほど、搭載されているチップはIntelのLunar Lake CPUであるIntel Core Ultra 7 258V。これなら大画面でゲームの画質を最大までプッシュできるでしょう。

そう、3D Oneは11インチの大画面。僕も大柄な方ではありませんが、9インチのLenovo Legion Go 2すら大きいと感じる人なら、3D Oneは巨人クラス。デカすぎると感じて当然です。

11インチのIPS LCDディスプレイの画質は2560×1600。リフレッシュレートは120Hz。14/16インチのノートPCのスクリーンに匹敵します。9インチのLegion Go 2は1200p。7インチのAsus ROG Xbox Ally Xは1080pの120Hzです。特徴の3D効果なしでも、最高画質でプレイするゲーム画面は美しいこと間違いなし。

サイズと画質はトップクラスですが、明るさは最大480ニトと大したことない。また、反射がかなりあって、明るい照明下では多少画面が見にくくなります。オーディオは特筆する点特になし。ポータブルPCゲーム機の平均値です。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

着脱可能のコントローラーですが、画面から外したコントローラーを装着するアタッチメントが付いてきます。画面とこれを別で使うパターンです。大きめサイズのコントローラーですが、ボタンのクリック感と反応はよし。前面にあるトリガーにも持ち変えることなく指が届きました。このアタッチメントを使った画面と分けての使い方、かなりいいです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

トラックパッドとタッチ操作だけでなく、キーボードがあることで、Windows 11が使いやすくなります。事実これでちょっと仕事もできてしまいました。キーボードのキーもクリック感、タイピング感よし、音もいいです。タッチパッドは、個人的にはラフでベタつく感じがして好みではなし。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ハード全体を見たあとも、やはり最初の印象のまま。デカい。仕事や旅行で持ち歩くにはデカいんです。

3D効果は？

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

3D Oneのスクリーンが大きい最たる理由が、3D効果を適切に発揮するために必要なサイズだから…です。ただ、3D Oneの3D効果は、ちょっと思ってるのと違うかも。

代わりに左右の目にそれぞれオフセットの画像を表示し、脳がそれを統合することで立体的に見えるという仕組み。これを可能にするのが、搭載されているユーザーの目をトラッキングするカメラ。ユーザーが画面中心にいなくても3D効果を得られるのはこのカメラのおかげです。

これ、Samsung（サムスン）の3Dモニター「Odyssey 3D 」でも採用されている技術です。ちなみにアイトラッキングは、時に目を追いきれずに外れることもあります。安定して遊ぶにはなるべく動かないこと。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ゲームは2D/3Dの切り替えが可能。いくつかのゲームは3Dネイティブ対応ですが、それ以外は2DイメージからAI 3Dモードが画像を3D化。Steamを通して50以上のゲームで3Dネイティブ対応するのが、当面の目標とのこと。

では、実際に3Dでゲームしてみてどうか…。残念ながら3Dプレイでは、動作がカクカクのろのろすることも、時にプレイできないほど遅くなり止まってしまうことも。

Abxyluteに助けを求めていろいろ試すうちに、3Dで遊ぶなら特定設定から外れないことが大事だという結論に至りました。例えば、V-Syncやアップスケーリング機能を外し、最高画質に設定するなど。高画質設定なことでパフォーマンスは低下してしまいます。

ただ、3D効果によって、フレームレートへの影響は特に感じませんでした。『バルダーズ・ゲート3』のプレイでは、3D発動でもフレームレートは常に30ちょい。ただ、感覚としては15fpsに感じましたけど。これは、3Dのアイトラッキングや左右画像生成システムに力を持っていかれるがゆえのレイテンシー発生が大きいのでしょう。

3Dネイティブ対応の『ホグワーツ・レガシー』のプレイでもパフォーマンスがネックに。Abxyluteいわく、もっと負荷の低いゲーム（『トライン5：ぜんまい仕掛けの陰謀』とか）がプレイに適しているということで、やってみると確かにそうですね。比較的スムーズにはなったものの、それでも3Dありとなしではラグの違いが見られました。『The Elder Scrolls V: Skyrim』『インジャスティス2』あたりは、3D化するとプレイできない状態でした。

映画での3D効果は？

Netflixでのストリーミングで、いくつかコンテンツを3Dで見てみました。わずかなラグが発生したわりに、3D効果を感じることはほぼなし。

アニメ（『アバター 伝説の少年アン』を見ました）で、すこーし3D感が見えた程度。ユーチューバーのRuss Crandall氏が、ReShapeというプラグインでネイティブ対応なしのコンテンツに3Dネイティブ効果をかけてみるのを試していますが、そこまで苦労してもな…という程度の結果です。

3DSのエミュレーションは悪くないとのことですが、3DSのゲームをするのに、1,500ドルもするゲーム機買うか？と言われたら何も言えません…。

性能は、3Dグラフィックの3DMarkベンチマークでは、Xbox Ally Xなど多くのポータブルゲーム機で採用されているAMD Ryzen Z2 Extremeよりも3D On3のIntelが上。Arc 140V GPUとの相性も良く、3DMarkのテスト項目Steel Nomad（高負荷の非レイトレーステスト）では100ポイント、 Time Spy（グラフィック性能テスト）では200ポイントの差をつけての勝利。

一方で、Steel Nomad Light（中負荷テスト）では、ちょっと下。Steam Deckでの『サイバーパンク2077』のプレイでは、画質1080pでフレームレートは45fps。Xbox Ally Xだと、35W TDPで52fpsでした。いい勝負といっていいかと。

画質と性能の上手いバランスを探っていくと、画質はある程度落とすことになります。『Horizon Zero Dawn Remastered』を最高設定でフレームレートもそこそことなると、画質は1080pくらいが現実的です。

ここで画面が大きいデメリットが発生。画質を落としたときのグラフィックがかなり下がるんです。せっかく大きく美しいスクリーンなのに、チップが追いついてないせいで画質を落とすというのがくやしい。くやしいのはバッテリーも。Xbox Ally Xが80Whなのに対し、3D Oneは50Wh。AAAタイトルのゲームを高画質でプレイすると、1時間程度しか充電が持たないのです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

大事なのはバランスということで

とにかく画面がデカいことを優先する手が大きめのゲーマー向け。3Dディスプレイ好きとしてはくやしいですが、ゲーム体験アップにはつながらず。

着脱のコントローラはよし。キーボードもよし。だけど考えようによってはゲーミングノートでよくない？という気もしてしまい…。大きめで3Dというアイデアは夢のようですが、それをプレイできるレベルで実現するパワーとバッテリーをポータブルに落とし込むのは難しすぎる…。

いいところ：（サイズのわりには）手に持った感覚がいい、3D効果なしでも素晴らしい11インチディスプレイ、着脱可能なコントローラー＆キーボード 残念なところ：3Dがパフォーマンスの足をひっぱってる、バッテリー持ちダメダメ、メニューオプションに制限あり、機動力低い