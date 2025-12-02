五輪出場を目標にソフトボール転身も正式競技からまさかの除外今季限りで現役を引退したヤクルト・川端慎吾内野手の妹、友紀（ゆき）さんは、女子野球の発展に長年貢献してきたレジェンドの1人だ。小学生の時に野球を始めるきっかけとなった2歳上の兄の引退は、万感胸に迫るものがある。11月30日、東京都府中市のグラウンドに友紀さんの姿があった。三菱UFJ銀行が開催した「MUFG ONE PARK by 侍ジャパン女子代表 in 府中」でコ