ウクライナのゼレンスキー大統領とフランスのマクロン大統領がパリで会談を行っており、ゼレンスキー大統領は「領土問題は交渉で最も困難な課題。新たな和平案はより良い内容だ」と語った。一方、マクロン大統領は「ロシア経済への圧力は今後数週間で最高潮に達する」と述べている。 ＊ゼレンスキー大統領 ・領土問題は交渉で最も困難な課題。 ・新たな和平案はより良い内容。 ・米交渉団はロシアに意見