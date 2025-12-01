三菱UFJ銀行が東京都府中市内で開催、経験者と初心者を分けて指導野球人口の減少が指摘されるようになって久しいが、女子に限ると逆に増えており、球界にとって“頼みの綱”と言える。11月30日には三菱UFJ銀行が東京都府中市内で「MUFG ONE PARK by 侍ジャパン女子代表 in 府中」を開催した。女子野球日本代表「侍ジャパン女子代表」の中島梨紗監督と元選手3人がコーチ役を務め、小学生女子86人が参加して活況を呈した。日本は