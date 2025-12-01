藤井氏が2軍打撃コーチに就任中日は1日、来季のコーチングスタッフが決定したと発表した。ヤクルトヘッドコーチだった嶋基宏氏が新設のヘッドコーチに。飯山裕志1軍野手総合コーチが2軍監督、落合英二2軍監督が2軍投手コーディネーターに配置転換となった。藤井康雄氏が2軍打撃コーチ兼コーディネーターに就任。今季まで1軍打撃・作戦コーチを務めた森野将彦コーチに代わり、小池正晃2軍打撃統括コーチが1軍打撃コーチに就任し