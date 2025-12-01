「亀新フィーバー」で大盛り上がり、中込氏も4年目でブレーク1990年代の阪神は最下位6回、5位1回、4位2回と低迷期に陥った。そんな中、唯一、優勝を争って2位になったのが1992年シーズンだ。亀山努外野手と新庄剛志外野手の「亀新フィーバー」でも大盛り上がりだったが、元阪神右腕の中込伸氏（西宮市甲子園七番町「炭火焼肉伸」店主）が主力投手に成長したのも、その年。「あの時はちょっと浮かれていました」と話し、苦笑し