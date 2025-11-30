モデルでタレントの滝沢カレン（33）が29日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。「一人カフェや一人ご飯」ができない理由を明かした。田中は滝沢と仲が良いが、誘おうと思っても「予定が多すぎる」と言い「その間も全部ぎっちり綺麗に埋めているの。パズルみたいに」と語った。滝沢は「友達との時間も大切にしたいと思いつつ、友達との時間を作ってしまったら、一個自分がきれいになるチャン