Image: Amazon どんどん出してこ！現代社会は電気が必須。何を動かすのも電気電気電気。そうなると、増えてくるのが電源タップです。電源タップって、コンセントを増やすことが第一目的なので、デザイン性は二の次のことがほとんど。電源タップを隠すグッズなんていうのもたくさん出てますよね。でも、発想を変えてみませんこと？ あえて電源タップを見せていきましょうよ！ Fargo 延