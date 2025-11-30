11月30日、東京12Rで行われた第45回ジャパンカップ（3歳上オープン・G1・芝2400m・1着賞金＝5億円）は、M.バルザローナ騎乗の4番人気、カランダガン（せん4・F.グラファール）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のマスカレードボール（牡3・美浦・手塚貴久）、3着に3番人気のダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは2:20.3のレコードタイム（良）。2番人気で北村友一騎乗、クロワデュノール（牡3・栗東