¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï30Æü¡¢Ãæ»³¸µµ¤´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ»³´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î2011Ç¯¤ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Á¡¼¥à¤Î»³¸ý¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Î2013Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ÍâÇ¯¤«¤é¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Á¡¼¥à¤ä¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤ÆÄ¹¤¯¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¡£º£Ç¯6·î¤Ë3²óÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎËö¤ËJ3¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢20