J3¹ß³Ê¤Î»³¸ý¡¢Áª¼ê»þÂå¤«¤é15Ç¯´Ö½êÂ°¤ÎÃæ»³¸µµ¤´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¡×
¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï30Æü¡¢Ãæ»³¸µµ¤´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î2011Ç¯¤ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Á¡¼¥à¤Î»³¸ý¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Î2013Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ÍâÇ¯¤«¤é¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Á¡¼¥à¤ä¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤ÆÄ¹¤¯¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¡£º£Ç¯6·î¤Ë3²óÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎËö¤ËJ3¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯Àï¤¤¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö2011Ç¯¡¢¤Þ¤À¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¥ì¥Î¥Õ¥¡¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢JFL¡¢J3¡¢J2¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î15Ç¯´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë»³¸ý¸©Á´19»ÔÄ®¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤âÀ¼¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤âºÇÁ±¤Î»î¹ç±¿±Ä¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö³§ÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤òÁ°¤Ø¤È¿Ê¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤¬µ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£15Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
