親族との関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、実家や義実家の親族とのLINEトークに関するエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、親族とのLINEやり取りに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 義母からLINE「これまでのことを謝罪したい」すでに関係は最悪の状態…どう返信すべき？ 義母のことが産前産後に言われ