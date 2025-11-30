サッカー日本代表の三笘薫が所属するイングランドのサッカーチーム「ブライトン」が、再びアジアのファンの怒りを買っている。今回は単なるミスではなく、歴史認識の欠如まで露呈したとして批判が高まっている。【写真】韓国人選手が差別被害…欧州で「サムライ！スシ！」と叫ばれるブライトンは最近、SNSを通じてユースチームの「プレミアリーグ・クリスマス・トゥルース・トーナメント」参加を宣伝する投稿を行った。同大会は第