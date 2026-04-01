◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日、英ロンドン）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、敵地で同４位のイングランド代表に１―０で勝利。通算４度目の対戦で初めて白星を手にし、Ｗ杯本大会のメンバー発表前最後の実戦となる英国遠征２連勝で締めくくった。＊＊＊サッカーの母国からの歴史的金星へ導いたのは、やはりこの男だった。前半２３分、ＭＦ三笘薫はピッチ中央で相手からボールを奪取すると、カウ