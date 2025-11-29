弟夫婦の結婚式費用として貸した60万円。しかし、弟から「義妹が返済を渋っている」と聞かされ、姉の美雪は動揺する。真相を確かめるため、意を決して義妹に直接確認すると、想像を超える“返さない理由”が語られた―――。『お金を返さない弟夫婦』第4話をごらんください。 弟夫婦の結婚式費用として、姉・美雪は60万円を貸すことに。式は成功したが、ご祝儀で余裕が出ても返済の話はありません。弟の妻に確認