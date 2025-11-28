この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ばたこ(@bataco0301)さんの投稿したエピソードです。学校や仕事に行きたくないな…大人でもそんな日もありますよね。ばたこさんは、娘さんにちょっとしたお守りを作ったのだそう。「この瓶に入れる時にママが魔法かけてるからね」と渡した金平糖。ばたこさんの愛が込められた魔法のお薬に「素敵」と反響が寄せられました。 元気が出ないときに、金